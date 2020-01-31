Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд має намір удвічі скоротити кількість інтернатів у країні за найближчі 4 роки.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“На утримання інтернатів держава щороку виділяє близько 12 млрд грн, на дитину в середньому виходить близько 10 тис. грн/місяць. З цих 10 тис. грн безпосередньо на дитину витрачається лише 15%, решта 85% — це зарплата персоналу і комунальні видатки інтернатів. Так не буде! Протягом 4 років потрібно вдвічі зменшити кількість інтернатів в Україні та кількість дітей в них”, — написав Гончарук.

За його словами, це — “реалістичний план”. Уже цього року уряд сподівається, що до 10% дітей зможуть залишити інтернати.

“Завдання місцевої влади на 2020 рік — реалізувати урядову стратегію в цій сфері, і зробити так, щоб перші 10% дітей залишили інтернати та знайшли сім’ї. Мета нашого Уряду — посилити забезпечення житлом діток-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. … Дитячі будинки сімейного типу — приклад, як має реалізуватись реформа в даній сфері”, — пояснив прем’єр-міністр.