Про це повідомили на сайті Уряду.
Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що по тисячі гривень виплатять у квітні.
Тепер у відомстві пояснили, що планують починати здійснювати виплати після того, як мине п’ять днів з моменту набрання чинності змін до держбюджету.
Всього виплати отримають 10,6 мільйона українців. На це в бюджеті передбачено 10 мільярдів гривень.
Платити по тисячі гривень будуть пенсіонерам, які отримують виплати менш як 5 тисяч гривень.
Також одноразову допомогу нададуть громадянам, які мають інвалідність.
Отримають по тисячі гривень і ті, кому передбачена тимчасова державна соцдопомога, якщо громадянин пенсійного віку, але не працює і пенсію не отримує.
- Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що обіцяну одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень виплатять пенсіонерам відразу ж після того, як уряд прийме зміни до державного бюджету. Планується – до кінця квітня.