Обіцяні одноразові виплати по тисячі гривень українці отримають після того, як мине п'ять днів з моменту набрання чинності змін до держбюджету.

Про це повідомили на сайті Уряду.

Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що по тисячі гривень виплатять у квітні.

Тепер у відомстві пояснили, що планують починати здійснювати виплати після того, як мине п’ять днів з моменту набрання чинності змін до держбюджету.

Всього виплати отримають 10,6 мільйона українців. На це в бюджеті передбачено 10 мільярдів гривень.

Платити по тисячі гривень будуть пенсіонерам, які отримують виплати менш як 5 тисяч гривень.

Також одноразову допомогу нададуть громадянам, які мають інвалідність.

Отримають по тисячі гривень і ті, кому передбачена тимчасова державна соцдопомога, якщо громадянин пенсійного віку, але не працює і пенсію не отримує.