Електронна акцизна марка, яку можна перевірити шляхом сканування по телефону, запрацює з 14 лютого.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

На нараді у президента Володимира Зеленського міністр фінансів повідомила, що анонсований раніше сервіс буде працювати з 14 лютого.

“З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном … До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо і опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запрацює не в тестовому режимі, а повноцінно”, – пояснила Маркарова.

Зеленський в свою чергу зазначив, що впровадження електронної акцизної марки необхідне також в рамках лібералізації ринку.