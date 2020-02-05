Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
На нараді у президента Володимира Зеленського міністр фінансів повідомила, що анонсований раніше сервіс буде працювати з 14 лютого.
“З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном … До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо і опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запрацює не в тестовому режимі, а повноцінно”, – пояснила Маркарова.
Зеленський в свою чергу зазначив, що впровадження електронної акцизної марки необхідне також в рамках лібералізації ринку.
- 22 січня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував ввести електронні акцизні марки, які неможливо підробити, і реально перевірити справжність тільки при скануванні штрих-коду стандартними зчитують пристроями в магазинах.