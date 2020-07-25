У Кам'янець-Подільському (Хмельницька область) сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті якої постраждали 9 осіб.

Про це сьогодні поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції в Хмельницькій області.

Аварія сталася напередодні ввечері на перехресті вулиць Пушкінської та Привокзальної. Відомо, що автомобіль Honda Accord зіткнувся з каретою екстреної медичної допомоги.

“Попередньо встановлено, що 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Honda Accord, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer під керуванням 36-річного кам’янчанина. “Швидка” рухалася по головній дорозі з проблисковими маячками і звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну пенсіонерку в міську лікарню”, – зазначається в повідомленні.

У результаті ДТП постраждали 9 осіб: водій автомобіля Honda Accord і троє його пасажирів, а також водій “швидкої”, 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора і 46-річна жінка, яка її супроводжувала.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.