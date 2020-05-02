У Канаді оголосили про заборону штурмової зброї після масового нападу, в якому загинуло 22 людини.

Про це йдеться в матеріалі американської компанії CNN.

Про заборону штурмової зброї оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п’ятницю.

Рішення прийнято після недавнього нападу, під час якого було вбито 22 людини. Зокрема, бойовик родом з Нової Шотландії убив 22 людей після того, як тримав їх у заручниках протягом 12 годин.

“Вам не потрібен AR-15, щоб убити оленя”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві.

“Закон, що набрав чинності забороняє купувати, продавати, перевозити, імпортувати або використовувати бойову зброю бойового класу”, – сказав він.

Поліція повідомила, що в озброєної людини було кілька напівавтоматичних пістолетів і як мінімум дві напівавтоматичні гвинтівки, одна з яких була описана свідками як бойова зброя.

“Ця зброя була розроблена для однієї мети — вбити якомога більшу кількість людей в найкоротші терміни. У Канаді немає ніякого застосування і немає місця для такої зброї”, – сказав Трюдо.

Заборона набуває чинності негайно, але на утилізацію зброї буде поширюватися дворічна амністія.