Про це повідомила головна санітарна лікарка Канади Тереза Там.
З початку кампанії вакцинації (з грудня) в Канаді було зроблено понад 48 мільйонів щеплень проти коронавірусу.
“Понад 81% жителів, старших 12 років, отримали принаймні одне щеплення, й понад 66% пройшли повний курс”, – сказала лікарка.
Для того, аби вакцинувати проти коронавірусу інше населення – доведеться обрати “новий підхід”, який “зменшить бар’єри та надасть підтримку”. Про які конкретні кроки йдеться – невідомо.
Вона додала, що більшість нових випадків зараження коронавірусом в Канаді – серед невакцинованих громадян.
“Лише 0,5% усіх випадків зараження – люди, які завершили цикл щеплень 14 або більше днів до того…. Дані свідчать, що 85% госпіталізованих із COVID-19 не були вакциновані й лише 0,7% госпіталізацій стосувалися повністю вакцинованих пацієнтів”, – пояснила лікарка.
- Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада планує почати пускати повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн на початку вересня.