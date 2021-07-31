В Канаді 81% жителів Канади, які можуть робити щеплення проти коронавірусу, вже отримали по першій дозі вакцини.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Канади Тереза Там.

З початку кампанії вакцинації (з грудня) в Канаді було зроблено понад 48 мільйонів щеплень проти коронавірусу.

“Понад 81% жителів, старших 12 років, отримали принаймні одне щеплення, й понад 66% пройшли повний курс”, – сказала лікарка.

Для того, аби вакцинувати проти коронавірусу інше населення – доведеться обрати “новий підхід”, який “зменшить бар’єри та надасть підтримку”. Про які конкретні кроки йдеться – невідомо.

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Вона додала, що більшість нових випадків зараження коронавірусом в Канаді – серед невакцинованих громадян.

“Лише 0,5% усіх випадків зараження – люди, які завершили цикл щеплень 14 або більше днів до того…. Дані свідчать, що 85% госпіталізованих із COVID-19 не були вакциновані й лише 0,7% госпіталізацій стосувалися повністю вакцинованих пацієнтів”, – пояснила лікарка.