У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що напередодні Нового року врятували в Карпатах 11 туристів.

Про це повідомляє прес-служба ГСЧС.

Уточнюється, що у Львівській області було надано допомогу 6 травмованим лижникам, а також ще 5 туристам, які заблукали.

“31 грудня в протягом дня, рятувальники надали допомогу шести туристам – лижникам, які травмувалися під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм професійну медичну допомогу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в операції з пошуку заблукалих туристів брали участь шестеро рятувальників. Медична допомога знайденим не знадобилася.