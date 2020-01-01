Про це повідомляє прес-служба ГСЧС.
Уточнюється, що у Львівській області було надано допомогу 6 травмованим лижникам, а також ще 5 туристам, які заблукали.
“31 грудня в протягом дня, рятувальники надали допомогу шести туристам – лижникам, які травмувалися під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори, де служба медицини надала їм професійну медичну допомогу”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в операції з пошуку заблукалих туристів брали участь шестеро рятувальників. Медична допомога знайденим не знадобилася.
- Раніше рятувальники попередили, що через погодні умови в Карпатському регіоні можливі тимчасові обмеження руху транспорту на конкретних ділянках.