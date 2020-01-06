Про це повідомляє прес-служба управління ГСЧС в Івано-Франківській області.
Зазначено, що під час сходження з гори Говерла туристи зійшли з маршруту і втратили орієнтування.
“О 16:10 на Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що двоє людей – 1980 року і 1979 року народження, жителі міста Київ, під час сходження з гори Говерла в напрямку урочища Заросляк зійшли з маршруту і, втративши орієнтування, не можуть самостійно зійти”, – йдеться в повідомленні.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт були направлені рятувальники.
“О 17:45 рятувальники зустріли заблукалих туристів в задовільному стані, в наданні медичної допомоги вони не потребували”, – повідомили в ДСНС.
Так, рятувальники супроводили туристів до місця тимчасового проживання на НСБ “Заросляк” селища Ворохта.
- За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 61 сантиметра.