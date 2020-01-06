Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Карпатах знайшли двох туристів з Києва, які заблукали під час сходження з гори Говерла.

Про це повідомляє прес-служба управління ГСЧС в Івано-Франківській області.

Зазначено, що під час сходження з гори Говерла туристи зійшли з маршруту і втратили орієнтування.

“О 16:10 на Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що двоє людей – 1980 року і 1979 року народження, жителі міста Київ, під час сходження з гори Говерла в напрямку урочища Заросляк зійшли з маршруту і, втративши орієнтування, не можуть самостійно зійти”, – йдеться в повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт були направлені рятувальники.

“О 17:45 рятувальники зустріли заблукалих туристів в задовільному стані, в наданні медичної допомоги вони не потребували”, – повідомили в ДСНС.

Так, рятувальники супроводили туристів до місця тимчасового проживання на НСБ “Заросляк” селища Ворохта.