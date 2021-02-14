Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Раніше в неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, що заблукали. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде. Його стан задовільний.
Пошуки іншого туриста продовжилися на вертольоті Мі-8. Але до вечора вертоліт повернувся до Івано-Франківська через погіршення погодних умов в Карпатах.
Відомо, що в цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що напередодні Нового року врятували в Карпатах 11 туристів.