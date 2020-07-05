Влада Казахстану з 5 липня посилила карантинні обмеження і оголосила про закриття низки підприємств торгівлі і сфери послуг.

Про це повідомляє портал “Радіо Свобода”.

Так, за 4 липня в країні зареєстровано 1 452 нових випадки коронавірусної інфекції. Всього, за офіційними даними, в Казахстані зареєстрований 47 171 підтверджений випадок інфікування.

На тлі сплеску захворюваності COVID-19 і пневмонією, яку стали класифікувати як “ймовірний випадок коронавірусної інфекції”, з 5 липня влада Казахстану ввела карантинні обмеження і оголосили про закриття низки підприємств торгівлі і сфери послуг. Обмеження діятимуть 14 днів, але уряд не виключає можливості їх продовження.

У Казахстані з 29 червня не оновлюють статистику смертності від коронавірусу.

Згідно з даними порталу coronavirus2020.kz, в країні зареєстровано 188 летальних випадків.