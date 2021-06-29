Медики в лікарні Адденбрука (Кембридж, Англія) використовують новий тип захисних масок, які водостійкі та повністю захищають від коронавірусу. В лікарні більше немає випадків зараження коронавірусу серед персоналу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Захисні маски модернізували всередині лікарні. З водостійких масок (FRSM) їх модернізували в респіратори з фільтраційною маскою (FFP3). Маски почали використовувати в грудні.

В Службі охорони здоров’я Англії (PHE) рекомендували використовувати FRSM, як засіб для захисту органів дихання. Маски потрібно використовувати у випадках, коли потрібно, наприклад, вставити трубку в горло пацієнта.

В лікарні повідомили, що з того часу, як весь персонал почав використовувати такі маски, кількість нових випадків зараження коронавірусом прирівнялася нулю.

За словами доктора Кріса Іллінворта, представника відділу біостатистики MRC Кембридзького університету, використання масок типу FFP3 пов’язане з тим, що більше не виникає нових випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу.

Дослідження проводили одночасно в трьох лікарнях. В першій 30 працівників з 3,8 тисячі, захворіли на коронавірус штаму Delta – 11. У другій лікарні з 4 тисяч медпрацівників було 118 симптоматичних інфекцій. В третій лікарні серед 1,1 тис. працівників, було 70 випадків зараження коронавірусом штаму Delta.