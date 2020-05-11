У Києві за минулу добу, 10 травня, зареєстровано 66 нових випадків COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всього в столиці вже 1871 підтверджений випадок коронавірусу.

Серед хворих:

32 жінки у віці від 27 до 79 років,

29 чоловіків у віці від 28 до 84 років,

2 дівчинки у віці 1 і 3 роки,

3 хлопчика у віці 4, 12 і 6 років.

У лікарні були госпіталізовані 26 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції.

Найбільше хворих – у Печерському районі – 382 інфікованих.