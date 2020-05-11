Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всього в столиці вже 1871 підтверджений випадок коронавірусу.
Серед хворих:
- 32 жінки у віці від 27 до 79 років,
- 29 чоловіків у віці від 28 до 84 років,
- 2 дівчинки у віці 1 і 3 роки,
- 3 хлопчика у віці 4, 12 і 6 років.
У лікарні були госпіталізовані 26 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції.
Найбільше хворих – у Печерському районі – 382 інфікованих.
- Кількість киян, у яких підтвердили захворювання коронавірусом, за 9 травня збільшилася ще на 34 людини.