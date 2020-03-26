Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
“Друзі! У столиці ще зросла кількість киян, хворих на COVID-19. І зросла до 47-ми осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, — написав Кличко.
За словами міського голови, захворіли 4 жінки (від 22-х до 39-ти років), двоє чоловіків (48 та 62 роки) та десятирічний хлопчик. З них двоє ушпиталені до Олександрівської лікарні столиці, п’ятеро лікуються вдома на самоізоляції.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
- Напередодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.