У столиці зафіксували ще 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед них — 10-річний хлопчик.

Про це повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“Друзі! У столиці ще зросла кількість киян, хворих на COVID-19. І зросла до 47-ми осіб. Сьогодні ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, — написав Кличко.

За словами міського голови, захворіли 4 жінки (від 22-х до 39-ти років), двоє чоловіків (48 та 62 роки) та десятирічний хлопчик. З них двоє ушпиталені до Олександрівської лікарні столиці, п’ятеро лікуються вдома на самоізоляції.