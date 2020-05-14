За минулу добу в Києві коронавірус COVID-19 був підтверджений ще у 52 людей. Серед них є 6 медиків.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 52 людини. Серед них – 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час – 42 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже 2012 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

Так, серед хворих за минулу добу:

• 31 жінка у віці від 18 до 81 року;

• 15 чоловіків у віці від 23 до 80 років;

• 4 дівчинки – від двох до шістнадцяти років, а також два хлопчика, яким 12 і 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 20 осіб. Всього коронавірус подолали 189 жителів столиці.

Мер Києва уточнив, що у столиці вже 259 хворих на коронавірус медиків: 29 із них перебувають сьогодні в стаціонарах лікарень.

За словами Кличка, найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому районі – 11.

У Дніпровському районі підтверджено 8 нових випадків. По 7 випадків зафіксовано в Деснянському і Голосіївському районах столиці.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, з початку спалаху найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Печерському районі столиці (394 випадки, 5 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (353 випадки, 11 нових).

Далі йдуть Деснянський (200 випадків, 7 нових за добу), Дніпровський (186 випадків, 8 нових) Солом’янський (183 випадки, 4 нових) і Голосіївський (174 випадки, 7 нових) райони Києва.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі столиці (102 випадки, 3 нових).