У Києві за минулу добу виявили 129 нових хворих на коронавірус. Загалом у столиці вже 7525 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей. На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 68 жінок віком від 21 до 77 років, 4 дівчинки від одного року до 17, а також 53 чоловіки віком від 21 до 68 рокiв і четверо хлопчиків від 6 до 15 років.

Також коронавірус за добу підхопили, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Солом’янському – 18. Та в Печерському і Голосіївському – по 16 випадків.