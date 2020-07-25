Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.
“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей. На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.
За його словами, захворіли: 68 жінок віком від 21 до 77 років, 4 дівчинки від одного року до 17, а також 53 чоловіки віком від 21 до 68 рокiв і четверо хлопчиків від 6 до 15 років.
Також коронавірус за добу підхопили, зокрема, і двоє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22. У Солом’янському – 18. Та в Печерському і Голосіївському – по 16 випадків.
- В Україні станом на 25 липня підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу виявили 1106 нових випадків.