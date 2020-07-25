В Україні станом на 25 липня підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу виявили 1106 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1590 людей, з них 19 – за останню добу.

Одужали вже 35 497 людей, за добу – 611.

Найбільше нових випадків виявили у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області – 114, Одеській області – 97 та Івано-Франківській – 85.