Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1590 людей, з них 19 – за останню добу.
Одужали вже 35 497 людей, за добу – 611.
Найбільше нових випадків виявили у Рівненській області – 143, Києві – 129, Львівській області – 114, Одеській області – 97 та Івано-Франківській – 85.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.