У Києві за добу ще в 77 людей виявили захворювання на коронавірус. Загалом у столиці вже 3210 підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“За минулу добу кiлькiсть мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків. На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 39 жінок віком від 22 до 78 років; 9 дівчаток від 1 року до 17; 26 чоловіків від 24 до 82 років, і троє хлопчиків одному з них 2 роки, двом – по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 мешканця столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 15. У Подільському- 12. Та в Шевченківському районі – 10 випадків.

“Друзі! Всі заклики берегтися і дотримуватися правил – не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей…Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!”, – наголосив Кличко.