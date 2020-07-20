У Києві місцевий житель відправив поліції фальшиве повідомлення про замінування школи, а тим часом намагався підірвати власний будинок, відкривши конфорки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Відзначається, при огляді школи працівники поліції ніяких підозрілих предметів або речовин не виявили.

Потім було встановлено особу “мінера”. Після дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки і закрив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок.

Була проведена евакуація будинку. Чоловіка затримали. Ним виявився місцевий житель, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров’ям.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці почали кримінальні провадження за статтями про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч. 1 ст. 259), і про незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194) Кримінального кодексу України.