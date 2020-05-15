У Солом'янському районі Києва чоловік погрожував гранатою охоронцеві магазину, який попросив його надіти маску.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції столиці.

У поліцію надійшло повідомлення про конфлікт в магазині. На місці поліцейські з’ясували, що охоронець зробив зауваження одному з відвідувачів, тому що той не надів маску. Невідомий його проігнорував, почав сперечатися і дістав з кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

38-річного жителя Черкас затримали. У нього вилучили гранату “РГД-5” і дві сигнальні ракети.

Фото: Нацполиіція Києва

Предмети направили на експертизу. Поліцейські встановлюють, звідки чоловік взяв ці боєприпаси.

Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.