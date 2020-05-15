Про це повідомила пресслужба Нацполіції столиці.
У поліцію надійшло повідомлення про конфлікт в магазині. На місці поліцейські з’ясували, що охоронець зробив зауваження одному з відвідувачів, тому що той не надів маску. Невідомий його проігнорував, почав сперечатися і дістав з кишені гранату, погрожуючи її підірвати.
38-річного жителя Черкас затримали. У нього вилучили гранату “РГД-5” і дві сигнальні ракети.
Фото: Нацполиіція Києва
Предмети направили на експертизу. Поліцейські встановлюють, звідки чоловік взяв ці боєприпаси.
Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
- У місті Винники (Львівська область) невідомий чоловік погрожував підірвати ресторан.