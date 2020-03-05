У Києві частково обмежать рух на вулиці Степана Бандери в зв'язку з капітальним ремонтом.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, обмеження руху буде діяти з 8 березня по 26 квітня.

Як відзначили в комунальній корпорації, оновлювати покриття на частини між вулицею Йорданської і Оболонським проспектом. Роботи будуть проводитися в напрямку вулиці Олени Теліги.

Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджій частині.