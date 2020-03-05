Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Як повідомляється, обмеження руху буде діяти з 8 березня по 26 квітня.
Як відзначили в комунальній корпорації, оновлювати покриття на частини між вулицею Йорданської і Оболонським проспектом. Роботи будуть проводитися в напрямку вулиці Олени Теліги.
Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджій частині.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня стартує проєкт “великого будівництва” доріг на території країни.