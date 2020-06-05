У Києві за минулу добу від коронавірусу померли чотири людини. Це найбільша добова смертність у столиці з початку епідемії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“Новини – не оптимістичні. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Серед них 14 медиків. Померли від коронавірусу 4 людини. Уперше у нас така кількість летальних випадків за добу. На сьогодні в столиці вже 3292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 47 жінок віком від 19 до 94 років і 5 дівчаток – від 7 місяців до 14 років. А також 28 чоловіків від 22 до 77 років і двоє хлопчиків, яким 9 та 10 років.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 киян. Усього коронавірус подолали 876 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в Дарницькому районі – 21, у Подільському – 13 та в Деснянському – 12 випадків.