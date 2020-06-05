Київ поки не відкриватиме ресторани та басейни, – Кличко

Covid-19 Україна

оновлено 05.06.2020 о 12:01

Всього:

25964(+553)

Хворіють:

13830(+553)

Вилікувались:

11372(+330)

Померло:

762(+15)

12:55 У Конгресі США представили розширені санкції проти «Північного потоку-2»
12:52 Лерос висловився про Єрмака: «Скільки ми будемо терпіти цього пок*дька»
12:15 ETNODIM зазнав збитків через фото Зеленського у вишиванці
11:17 Охорона Ради намагалась не допустити нардепів від «Голосу» в сесійну залу з плакатами
10:35 На Дніпропетровщині банда поліцейських змушувала людей красти та продавати наркотики
10:08 Дистанція та безконтактна посадка: оприлюднено вимоги до польотів під час карантину
10:00 Сьогодні депутати заслухають звіт Авакова про роботу МВС: трансляція
08:05 У МОН заявили, що випускників не призиватимуть до армії через відтермінування вступної кампанії
07:31 В Україні пустять п’ять додаткових потягів на Трійцю
01:40 Apple заблокувала вкрадені під час протестів в США смартфони
01:19 У Мінфіні заявили, що Україна пройшла економічну кризу
01:04 Транш МВФ покриє дефіцит держбюджету — міністр фінансів
00:39 Міністр фінансів розповів про вимоги МВФ
00:12 Український військовий врізався в натовп протестувальників в США — фейк

04 червня

23:18 Рада церков хоче обговорити з Зеленським сімейну політику і сурогатне материнство
22:59 Американський блогер зіграв саундтрек до «Гаррі Поттеру» на пральній машині
22:38 Опубліковано невідоме оповідання Хемінгуея про ловлю великої риби
22:29 Мультсеріал про Багза Банні став найпопулярнішим шоу на HBO Max, обійшовши «Гру престолів»
21:02 Федина оскаржить указ Зеленського про структуру ДБР у Верховному суді
20:52 У «Борисполі» розповіли про нові правила роботи аеропорту
20:31 Київ незаконно скасував підсумкову атестацію випускників, — МОН
20:09 Supreme пожертвує $0,5 млн на боротьбу з расизмом та поліційним насильством
20:00 У Києві затримали прокурора під час отримання $100 тисяч: фото
19:46 Будівництво доріг: Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу
19:27 «Намагається розділити нас»: ексголова Пентагону розкритикував Трампа за реакцію на протести
19:22 У Кагарлику повністю скоротили відділення поліції
19:11 Зеленський в Хмельницькому постріляв з лука по «кабану»: відео

Київ поки не відкриватиме ресторани та басейни, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці поки не відкриватимуть ресторани, кафе та басейни.

П’ятниця, 5 червня 2020, 12:26

Про це він сказав сьогодні під час онлайн прес-конференції.

“Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один із трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення – перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину? “ – сказав Кличко.

Він зазначив, що рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

“Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня“, – додав мер столиці.

  • 3 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень.
  • Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові правила роботи ресторанів та кафе, які зможуть повноцінно відновити роботу з 5 червня.
Теги: КМДА, Київ, карантин, кафе, Кличко

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись