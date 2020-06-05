Київ поки не відкриватиме ресторани та басейни, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці поки не відкриватимуть ресторани, кафе та басейни.

Про це він сказав сьогодні під час онлайн прес-конференції.

“Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один із трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення – перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину? “ – сказав Кличко.

Він зазначив, що рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

“Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня“, – додав мер столиці.