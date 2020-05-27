Про це повідомляється на сторінці ТРЦ в Facebook.
“ТРЦ Lavina відновлює роботу з 30 травня. Щоб послекарантінний шопінг пройшов вдало – пам’ятайте про важливі правила безпеки: приходьте в ТРЦ в масці, зберігайте дистанцію, користуйтеся антисептиками і одноразовими рукавичками, перенесіть шопінг на інший день, якщо погано себе почуваєте. Ці прості правила – запорука безпечного шопінгу”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в торговому центрі вже встановлена система знезараження взуття і одягу відвідувачів. Також на входах в центр були встановлені диспенсери з використанням безконтактної технології, що містять антисептики.
Крім того, в Lavina стверджують, що будуть проводити температурний скринінг відвідувачів.
- У Києві з суботи, 30 травня, відновлять роботу торгово-розважальні центри (ТРЦ) і готелі.