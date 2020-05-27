Київський торгово-розважальний центр Lavina оголосив про відновлення роботи після паузи через карантин.

Про це повідомляється на сторінці ТРЦ в Facebook.

“ТРЦ Lavina відновлює роботу з 30 травня. Щоб послекарантінний шопінг пройшов вдало – пам’ятайте про важливі правила безпеки: приходьте в ТРЦ в масці, зберігайте дистанцію, користуйтеся антисептиками і одноразовими рукавичками, перенесіть шопінг на інший день, якщо погано себе почуваєте. Ці прості правила – запорука безпечного шопінгу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в торговому центрі вже встановлена ​​система знезараження взуття і одягу відвідувачів. Також на входах в центр були встановлені диспенсери з використанням безконтактної технології, що містять антисептики.

Крім того, в Lavina стверджують, що будуть проводити температурний скринінг відвідувачів.

У свою чергу в ТРЦ “ Гулівер “ повідомляють , що “ ймовірно відкриють магазини 30 травня” . До цього в торговому центрі працював тільки продуктовий супермаркет “ Сільпо “ і аптеки .