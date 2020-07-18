У Києві п'яний пасажир таксі спровокував конфлікт із водієм і кілька разів вистрілив у нього.

Про це поінформували в прес-службі столичної поліції.

Інцидент стався сьогодні вдень на Подолі (на вулиці Вишгородській).

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали близько 14:00. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група і лікарі.

“На місці події правоохоронці встановили, що водій таксі підвозив чоловіка на вулицю Вишгородську. Під час руху пасажир у стані алкогольного сп’яніння почав ображати водія. Коли він зупинив авто за адресою призначення, зловмисник спочатку відмовився сплатити всю суму, а потім влаштував конфлікт, під час якого дістав зброю та здійснив декілька пострілів в опонента”, – сказано в повідомленні.

У результаті інциденту водій таксі був поранений. Він госпіталізований до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські затримали того, хто стріляв, – 41-річного місцевого жителя. Було вилучено зброю, з якої здійснювалися постріли, для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше фотографії та відео з місця інциденту опублікував ресурс “Київ Оперативний”.