У Києві станом на сьогодні коронавірусом заразилися 148 медиків, або 10 % від загальної кількості всіх хворих на COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Я не втомлюся дякувати нашим лікарям, які буквально – на лінії фронту в боротьбі з цією хворобою. Вони постійно в зоні ризику. 10 % з киян, які захворіли, – саме медики. Лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 148 медиків комунальних медустанов мають підтверджений діагноз “коронавірус“, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що серед хворих медиків є лікарі Олександрівської лікарні, яка першою почала приймати інфікованих коронавірусом, а також медичний персонал інфекційних відділень міських лікарень № 4, № 5, № 6, № 9 та інших медустанов першої та другої хвилі прийому хворих COVID-19 .

“Є серед хворих також лікарі і медсестри непрофільних відділень, сімейні лікарі, які, надаючи допомогу, не знали, що людина інфікована. Є медики приватних клінік і державних медичних установ”, – додав Кличко.

Він уточнив, що сьогодні в стаціонарах знаходяться 22 медика, інші лікуються на самоізоляції.

Кличко також поінформував, що Київ виділив на доплати медичним працівникам майже 900 млн гривень. Так, за квітень медпрацівники комунальних некомерційних установ столиці, що надають вторинну (тобто спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати – пропорційно відпрацьованому часу при повній зайнятості.

Для лікарів сума нарахувань становить 4000 гривень, для медичних сестер – 3000, для молодшого медичного персоналу – 1000 гривень.

Лікарі ж, які працюють із хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня (в розмірі дев’яти посадових окладів) Відтак, лікарі за березень отримали в середньому від 30 до 50 тис. грн зарплати, медсестри – 25-30 тис. і молодший медичний персонал – 20-25 тис. грн.

(На відео – з 4:00)