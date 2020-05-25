З народним депутатом Валерієм Давиденко, якого знайшли застреленим у власному офісі, попрощалися в Києві.

Про це повідомляє телеканал “5 канал”.

Церемонія відбулася в ритуальній залі клінічної лікарні “Феофанія” в закритому режимі. На прохання близьких нардепа – журналістів усередину не впустили. Самі ж відвідувачі скорботної церемонії залишали автівки перед ворітьми лікарні та з квітами і вінками йшли до будівлі.

Серед тих, хто приїхав попрощатися, колеги по парламенту із різних фракцій, зокрема, з депутатської групи “Довіра”, до якої входив депутат. Також на церемонію прийшов і голова Верховної Ради – Дмитро Разумков.

Колеги депутата по парламенту переконані: смерть Валерія Давиденка – не самогубство, а політичне замовлення. Кажуть, покійний був фаховим політиком, мав багато планів на майбутнє та готувався до виборів, тож версію суїциду відкидають.