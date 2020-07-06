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У Києві прорвало колектор, рух обмежено

У Подільському районі Києва стався прорив труби, через що рух автомобільного транспорту було тимчасово обмежено.

Понеділок, 6 липня 2020, 14:38

Про це повідомила прес-служба “Київводоканалу” в Facebook.

“Увага! Через ремонтні роботи на каналізаційній мережі на перетині просп. Порика та пр. Правди частково обмежено рух автотранспорту”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент фахівці перекачують стоки і досліджують колектор, а тільки після цього зможуть почати виконання ремонтних робіт.

“Місце аварії огороджено, рух транспорту здійснюється по одній смузі, через що частково змінений маршрут тролейбуса №26. Приносимо вибачення за незручності і просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві підкреслюють, що на час виконання ремонтних робіт водовідведення та водопостачання найближчих будинків не обмежуватимуть.

Facebook/Київводоканал

  • Раніше повідомлялось, що в результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.
Теги: рух, Київ, Київводоканал, рух, прорыв

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