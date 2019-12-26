У Києві біля пункту обміну валют жінці вистрілили в голову

У Києві невідомі з автомобіля вистрілили в голову жінці, яка перебувала біля пункту обміну валют.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відзначається, що стрілянина сталася на проспекті Правди.

“На спецлінію “102” надійшло повідомлення від лікарів про те, що в Подільському районі жінка отримала поранення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інцидент”, – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.

Як повідомляється в Facebook-спільноті “Київ оперативний”, куля потрапила жінці в голову. На вигляд їй було близько 60 років.

“Відомо, що стріляли з пістолета гумовими кулями. На щастя, жива, забрали в лікарню. Зараз встановлюються всі обставини події”, – йдеться в повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.