Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“Сталого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік негативних значень протягом календарної зими 2019-2020 рр. в Києві так і не відбулося”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що протягом усіх зимових місяців середня температура повітря в столиці була плюсовою, а в цілому за всю зиму склала +2 градуси.
В той же час дослідники навели приклад, що цієї зими найхолоднішим днем було 8 лютого, коли ранкова температура опустилася до 8,4 градусів. При цьому минулої зими вже 22 листопада було зафіксовано 9,7 градуса морозу.
“Кліматологи обсерваторії відзначають, що вперше за 140 років в Києві не було не тільки метеорологічної зими, але і температури повітря нижче -10 ° C. Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, прискорюються”, – йдеться в повідомленні.
Також протягом останньої зими випало всього 70% від норми опадів, а стійкого снігового покриву в Києві не було взагалі.
- Нещодавно відзначали 1 березня. У всьому світі існує традиція вітати один одного з першим весняним днем.