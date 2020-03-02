Перший раз за 140 років спостережень за погодою в Києві метеорологічна зима в столицю так і не прийшла.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Сталого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік негативних значень протягом календарної зими 2019-2020 рр. в Києві так і не відбулося”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що протягом усіх зимових місяців середня температура повітря в столиці була плюсовою, а в цілому за всю зиму склала +2 градуси.

В той же час дослідники навели приклад, що цієї зими найхолоднішим днем ​​було 8 лютого, коли ранкова температура опустилася до 8,4 градусів. При цьому минулої зими вже 22 листопада було зафіксовано 9,7 градуса морозу.

“Кліматологи обсерваторії відзначають, що вперше за 140 років в Києві не було не тільки метеорологічної зими, але і температури повітря нижче -10 ° C. Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, прискорюються”, – йдеться в повідомленні.

Також протягом останньої зими випало всього 70% від норми опадів, а стійкого снігового покриву в Києві не було взагалі.