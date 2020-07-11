У Києві за добу коронавірус зафіксовано ще у 125 людей. Загалом в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! Кількість хворих на COVID-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 57 жінок віком від 20 до 80 років та дівчинка, якій 7 років. А також 61 чоловiків віком від 21 до 75 рокiв і 6 хлопчиків від 4 до 14 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 36. У Шевченківському – 18. Та в Святошинському і Голосіївському районах – по 14 випадків.