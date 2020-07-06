Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами мера, двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 жителів Києва.
На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 28 жінок у віці від 19 до 73 років;
- 28 чоловіків у віці від 18 до 77 років;
- Одна дівчинка, якій 4 роки і двоє хлопчиків у віці 3 місяці і 6 років.
У лікарні столиці госпіталізували сім пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.
За минулу добу одужали сім чоловік. Всього коронавірус подолали 1809 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по дев’ять. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по сім випадків.
Загалом, в лікарнях міста з підтвердженим діагнозом “коронавірус” сьогодні 279 хворих. У тому числі – 12 дітей. У важкому стані 47 пацієнтів.
- У Києві 4 липня виявили 78 випадків зараження коронавірусом. Загалом у столиці вже 5543 хворих на COVID-19.