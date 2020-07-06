За минулу добу, 5 липня, коронавірус підтвердили ще у 59 киян. Серед них - четверо медиків.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 жителів Києва.

На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Захворіли:

28 жінок у віці від 19 до 73 років;

28 чоловіків у віці від 18 до 77 років;

Одна дівчинка, якій 4 роки і двоє хлопчиків у віці 3 місяці і 6 років.

У лікарні столиці госпіталізували сім пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали сім чоловік. Всього коронавірус подолали 1809 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по дев’ять. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по сім випадків.

Загалом, в лікарнях міста з підтвердженим діагнозом “коронавірус” сьогодні 279 хворих. У тому числі – 12 дітей. У важкому стані 47 пацієнтів.