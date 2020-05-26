Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
“Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав Кличко.
За його словами, серед тих, що захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року. І дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року. І троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканці столиці.
У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський – 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання.
- Станом на 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків, 21 людина померла (25 травня – 6).