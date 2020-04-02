У столиці України закінчать опалювальний сезон раніше, ніж було заплановано.

Про це сказано в розпорядженні голови Київської міської державної адміністрації.

Уточнюється, що відключення опалення в житлових будинках столиці в цьому році почнеться вже з 5-го квітня.

Відзначається, що раніше в Києві опалювальний сезон закінчувався 15-го квітня.

“Закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 5 квітня 2020 року”, – сказано в розпорядженні адміністрації.

Водночас заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на своїй сторінці в Facebook підкреслив, що середньодобова температура в Києві вже з наступного тижня буде вище 8 градусів тепла, тому опалювальний сезон можна завершувати передчасно.

“А на згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні. Тому згортання системи починаємо вже зараз, щоб синхронізувати відключення з потеплінням”, – написав він.