На автодорозі М-03 на Київщині сталася ДТП за участі "швидкої", за кермом якої перебував п'яний водій.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

“Автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення. Внаслідок ДТП два фельдшери швидкої отримали травми. Постраждалих ушпиталили до лікарні”, – сказано в повідомленні.

Поліція виявила у водія “швидкої” явні ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, у чоловіка не було при собі посвідчення водія. Тест на драгері показав 2,58 проміле алкоголю.

На місці події працює слідчо-оперативна група і карета швидкої медичної допомоги.

Всі деталі того, що сталося з’ясують слідчі, відзначили в поліції.