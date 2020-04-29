Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
“Автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення. Внаслідок ДТП два фельдшери швидкої отримали травми. Постраждалих ушпиталили до лікарні”, – сказано в повідомленні.
Поліція виявила у водія “швидкої” явні ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, у чоловіка не було при собі посвідчення водія. Тест на драгері показав 2,58 проміле алкоголю.
На місці події працює слідчо-оперативна група і карета швидкої медичної допомоги.
Всі деталі того, що сталося з’ясують слідчі, відзначили в поліції.
- У п’ятницю ввечері, 10 квітня, в Харкові внаслідок зіткнення легкового автомобіля і швидкої допомоги загинули троє людей, ще четверо отримали травми та були госпіталізовані.