Після паузи через карантин у Київській області поновлюються пасажирські перевезення.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

Уточнюється, що перевезення в області відновляться вже сьогодні, 26 травня.

“Від сьогодні дозволені перевезення пасажирів й всередині області. Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв та пасажирів. Сумлінно дотримуйтесь визначених санітарних правил, щоб не довелося повертати суворі карантинні обмеження”, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Василь Володін.

За словами чиновника, показник інцидентности в Київській області не підвищується, а отже, обмежувальні заходи приносять позитивні результати.