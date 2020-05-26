Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.
Уточнюється, що перевезення в області відновляться вже сьогодні, 26 травня.
“Від сьогодні дозволені перевезення пасажирів й всередині області. Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв та пасажирів. Сумлінно дотримуйтесь визначених санітарних правил, щоб не довелося повертати суворі карантинні обмеження”, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Василь Володін.
За словами чиновника, показник інцидентности в Київській області не підвищується, а отже, обмежувальні заходи приносять позитивні результати.
- Станом на 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7575 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 339 нових випадків, 21 людина померла (25 травня – 6).