В Обухівському районі Київської області власник приватного міні-зоопарку залишив майже 50 тварин без їжі. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі міністерства внутрішніх справ.

Підприємець, який володіє міні-зоопарком в селі Червоне під Києвом, кинув без їжі 20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, теля та козу. Волонтери та небайдужі громадяни, дізнавшись про це, принесли на фермерське господарство для худоби сіно, зерно та корми. Одна тварина загинула від голоду.

“За попередніми даними, в приватному міні-зоопарку в селі Червоне від голоду помер кінь. Власник також залишив понад чотири десятки домашніх тварин без їжі. Зараз поліція з’ясовує всі обставини події, вирішується питання про вилучення тварин”, — йдеться в повідомленні.

Щодо власника зоопарку відкрито кримінальне провадження про жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 Кримінального Кодексу). Йому загрожує до пів року арешту або обмеження волі на строк до трьох років.