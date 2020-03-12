Про це повідомили на презентації в МВС.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністерство запускає Аналітичний центр безпеки дорожнього руху.

“Це фінальний крок для введення автоматичної відеофіксації порушень ПДР”, – сказав він.

В той же час заступник міністра Антон Геращенко заявив, що 40% дорожньо-транспортних пригод через перевищення швидкості.

“У нас на сьогодні встановлено 20 камер в Києві і до 1 травня буде встановлено ще 30 камер в Київській області. Ці камери встановлені в місцях, де за статистикою гинуло найбільше наших громадян… З 1 травня кожен, хто буде перевищувати швидкість, буде отримувати повідомлення про штраф”, – розповів Геращенко.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 12. März 2020