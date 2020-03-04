Міністерство внутрішніх справ продовжить очолювати Арсен Аваков. Цей пост він зайняв ще в уряді Арсенія Яценюка - 27 лютого 2014 року. До цього відомством керував Віталій Захарченко - соратник Януковича.

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Біографія

Арсен Аваков народився 2 січня 1964 року в Баку в родині військовослужбовця, за національністю – вірменин. В Україні живе з 1966 року.

У 1988 році Аваков закінчив Харківський політех за фахом автоматизовані системи управління.

Є заслуженим економістом України і автором 12 наукових публікацій і однієї монографії.

Одружений з Інною Авакової, яка з 1994 по 2012 рік обіймала посаду заступника голови правління ПАТ “АКБ” Базис “, що входить до складу АТ” Інвестор “. Пара має сина Олександра.

Кар’єра

Після закінчення вузу працював інженером Харківського НДІ охорони вод. Займався науковою діяльністю, зокрема, питаннями математичного моделювання. У 1990 році заснував АТ “Інвестор”, зайнявши посаду президента суспільства (залишався президентом до 2005 року). У 1992 році створив і очолив комерційний банк “Базис”.

У 2002-му став членом виконавчого комітету Харківської міськради.

Політика

Під час президентської кампанії 2004 року був заступником голови Харківського регіонального штабу кандидата Віктора Ющенка.

У лютому 2005-го став Харківським губернатором. З 2006 року – депутат Харківської обласної ради від “Нашої України”.

5 лютого 2010 роки перед повторним голосуванням на президентських виборах Аваков йде з посади губернатора і вступає в партію “Батьківщина” Юлії Тимошенко.

У 2010 році балотувався на пост мера Харкова, але програв Геннадію Кернесу.

27 лютого 2014 року Аваков призначений міністром внутрішніх справ в уряді Арсенія Яценюка. На посту голови МВД змінив Віталія Захарченка, який після подій на Евромайдані, втік до Росії, щоб сховатися від українського правосуддя.

14 квітня 2016 р. Рада відправила у відставку прем’єра Арсенія Яценюка, підтримавши на його місце Володимира Гройсмана. В цей же день Парламент затвердив новий склад Кабміну, в якому Аваков зберіг посаду.

Скандали

У січні 2012 року прокуратура Харківської області відкрила щодо Авакова кримінальну справу за ст. 365 ККУ за фактом злісного перевищення влади і посадових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки.

Начальник управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Харківської області Олександр Бабіков заявив, що справа відкрита за підозрою в незаконному відчуженні в 2009 році землі.

Варто зазначити, що Бабіков захищав в суді інтереси екс-президента Януковича, а нині є заступником голови ДБР.

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Справа Шеремета

Найбільший же скандал, пов’язаний з поліцією і Арсеном Аваковим, стався в кінці 2019 року. Тоді Аваков заявив, що Нацполіція змогла знайти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета (підірваний в автомобілі влітку 2016- го в Києві). Ними стали: музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугар. Щоб назвати їх імена, Аваков зібрав пресконференцію, на якій були присутні генпрокурор Руслан Рябошапка і президент Володимир Зеленський.

Всі докази проти Антоненко, Кузьменко і Дугаров були непрямими. Пізніше журналісти знайшли в справі ряд нестиковок та неточностей.

Варто зазначити, що 10 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Авакову випробувальний термін для “конкретних результатів”.

“Реальні справи, діючі справи, будь ласка, принесіть нам до кінця року. Чи не буде – ми всіх звільнимо”, – підкреслив Зеленський

“Рюкзаки Авакова”

Восени 2014 роки син Авакова виступив організатором закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії, хоча тоді на складах МВС вже знаходиться 2000 рюкзаків.

Олександр Аваков домовився про виготовлення рюкзаків з підприємцем Володимиром Литвином, який, в свою чергу, знайшов товариство з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності для участі в закупівлі. У результаті домовилися про постачання 5000 рюкзаків за ціною 2 899 гривень за одиницю.

На думку правоохоронців, угода завдала державі збитків на 14 млн гривень. Влітку 2018 року кримінальна провадження щодо сина міністра внутрішніх справ закрили.

Декларація

Сім’я Арсена Авакова володіє трьома квартирами – дві в Харкові і одна в місті Чугуїв. Крім того у власності дві земельні ділянки в Харківській області. Також Аваков орендує готельний номер в Києві.

Арсен Аваков задекларував безліч творів мистецтва: картини та ікони, колекційні монети, дорогий наручний годинник. Також глава МВС вказав у декларації антикваріат: меблі, старовинні підлоговий годинник, дзеркала, світильники. Дружина міністра задекларувала ювелірні вироби і сумки відомих брендів. У Авакова величезна колекція вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі.

Варто зазначити, що транспортними засобами сім’я не володіє.

На банківських рахунках у Авакова більш 1,77 млн ​​грн, 196 тис. доларів, 1279 євро. У дружини Авакова в банку лежить більше 402 тис. доларів, 1 млн 497 тис. 128 євро. Також подружжя Авакова тримає активи в дорогоцінних металах і готівкою.