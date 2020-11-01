В Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Всього у Києві вже 38 238 випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

353 жінки віком від 18 до 84 років

287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Захворіли також 25 медиків.

До лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 50 людей; всього – 12 912 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському – 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі.