Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Всього у Києві вже 38 238 випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 353 жінки віком від 18 до 84 років
- 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв
- 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
- Захворіли також 25 медиків.
До лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
Одужали за минулу добу 50 людей; всього – 12 912 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському – 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі.
- У Києві за 30 жовтня підтвердили 781 новий випадок коронавірусу COVID-19. Померли 23 людини.