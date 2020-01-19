У Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 60 випадків інфікування.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Медики вважають, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження можуть розвиватися пневмонія і проблеми з диханням.

Перший випадок інфікування вірусом було зафіксовано 12 грудня. У китайському місті Ухань (1100 км від Пекіна), де розташовано великий рибний ринок, заразилися 59 осіб. Заражені скаржилися на високу температуру, складнощі з диханням, що характерно для пневмонії. Більшість з них погодилися на госпіталізацію.

Внаслідок інфікування вірусом вже зафіксовано один смертельний випадок.

Перший летальний випадок було зафіксований 9 січня. Помер 61-річний чоловік.

13 січня медики зафіксували випадок інфікування в Таїланді. Носієм стала жінка, яка приїхала з Уханю.

16 січня випадок зафіксували в Японії. Людина, яка звернулася за допомогою, також раніше була в Ухані. Їх ізолювали, щоб мінімізувати ризики поширення вірусу.

Медики встановили, що причиною інфекції був вірус із сімейства коронавірусів. Незважаючи на те, що серед коронавірусів дуже багато видів, тільки шість їхніх представників мали вплив на людей. При цьому, вірус, який поширюється з Китаю, не встановлено.

Особливість коронавірусів в тому, що вони викликають симптоми, які дуже схожі на застуду. Перший летальний випадок від коронавірусу було зафіксований в 2002 році. Тоді його кваліфікували як “важкий гострий респіраторний синдром”. Тоді вірус поширився з Китаю на 37 країн, що спричинило 800 смертей.

Професор з університету Единбурга Марк Вулхауз заявив, що новий коронавірус поки не викликає серйозного занепокоєння, але цікавий вченим.

Вірусолог університету Ноттінгема професор Джонатан Бал передбачає, що цей вірус, як і подібні попередні, перейшов до людини від тварини.

Яке саме тварина могла стати збудником вірусу – невідомо. З огляду на те, що частина інфікованих була на ринку морепродуктів в Ухані, вчені припускають, що збудник міг бути саме там. Щоб провести дезінфекцію, ринок закрили 1 січня. Варто зазначити, що на ринку продавали не тільки рибу, але й ссавців. Також там можна було купити курку, кажана, кролика, змію. Кожна з тварин могла бути переносником вірусу.

Ученим належить з’ясувати головне питання – як передається вірус і чи можлива передача від людини до людини. Вірусолог з Гонконзького університету професор Лео Пун вважає, що якщо ринок закрили для дезінфекції, темпи поширення вірусу повинні істотно скоротитися. Також він пояснив, що якби вірус передавався від людини до людини, то медпрацівники, які першими контактували з інфікованими, найімовірніше, вже захворіли б.