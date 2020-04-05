Про це повідомляє AFP.
Такі цифри в Китаї оприлюднили у відповідь на звинувачення з боку окремих країн, які скаржилися, що їм експортували медичне обладнання та матеріали низької якості.
За даними китайської митниці, з 1 березня Китай експортував 3,86 мільярда масок, а також 37,5 мільйонів одиниць захисного одягу, 16 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів і 2,84 мільйона тестових наборів для виявлення COVID-19.
Заявки на експорт отримали більш ніж від 50-ти країн світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 1,4 мільярда доларів США.
“Не дивлячись на зниження кількості випадків захворювання на своїй території, Пекін звернувся до фабрикам з проханням збільшити виробництво медичного обладнання на тлі дефіциту, який відчувають інші країни”, – сказано в повідомленні.
У Китаї звернули увагу на те, що мова йде не про хірургічны маски, а про одноразові.
Представник міністерства торгівлі Китаю Цзян Фань заявив, що країни, які скаржилися на невідповідну якість придбаних товарів, просто неправильно їх експлуатували.
“У Китаї існують інші стандарти і звички використання цих речей. Неправильне використання може викликати сумніви в якості”, – сказав чиновник.
- Глава митної служби Макс Нефьодов підтвердив, що Україна на початку березня продала Іспанії респіратори і маски. Це сталося після початку епідемії коронавірусу, коли в Нові Санжари евакуювали українців з Ухань (Китай).