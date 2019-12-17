Про це передає російське агентство ТАСС.

“Ми відфіксували слова президента (Зеленського – Ред.), сказані на прес-конференції. Були б раді, якби після цих слів були внесені зміни в загальну практику щодо російських журналістів”, – заявив він.

На думку Пєскова, в Україні практика “не відповідає міжнародним стандартам”.

“Російські журналісти позбавлені можливості на постійній і навіть на тимчасовій основі працювати на території України. Це факт. Ми сподіваємося, що все-таки поступово зміни відбудуться і російські канали, які захочуть дійсно на місці ознайомитися з тим, що відбувається в Україні, отримають таку можливість”, – говорить він.

Крім того, Пєсков розповів, що всі українські журналісти при бажанні вільно працюють в Росії.

“Це дуже важливо пам’ятати. Не припиняють свою роботу тут і вільно здійснюють свій журналістський обов’язок”, – вважає він.