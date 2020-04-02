У Кропивницькому через прохання кондуктора надягти маски в громадському транспорті чоловік і жінка цеглиною вибили скло в автобусі.

Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міськради.

“Пригода сталася на 103 маршруті, в автобусі А26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці зайшли до салону. Кондукторка заявила, що через карантинні заходи проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік і жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло і двері. А вже за кілька секунд потрапили в лобове скло цеглою”, – розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

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Автобус зняли з рейсу, а збиток оцінили в 16 тис. грн: саме стільки знадобиться, щоб поставити нове скло.