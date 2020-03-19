У Миколаєві місцеві жителі побили водія трамвая, який відмовився пускати в вагон більше 10 осіб, як це передбачено постановою уряду.

Про це повідомляє видання “Преступности.НЕТ”.

Вранці 19 березня в Facebook-спільноті “Електротранспорт Миколаєва” один з її учасників — Павло Гарєєв — повідомив, що водія одного з міських трамваєм побили пасажири, невдоволені введеними в зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 обмеженнями роботи транспорту.

Гарєєв уточнив, що керівництво “Миколаївелектротранс” не оформило цей інцидент, а водія просто відпустили додому “відлежатися”.

Інформацію про інцидент журналістам підтвердив директор підприємства Володимир Євтушенко. За словами Євтушенка, агресивно поводилися більшою часткою пасажири старшого віку.

“Було таке, вдарили кілька разів водія, подряпали його. … Він вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. Трохи погомоніли люди, зараз час такий, все розлючені. Переважно були вище середнього віку”, — сказав чиновник.

Також директор підприємства зазначив, що в трамваях та тролейбусах для регулювання кількості пасажирів сьогодні разом з водіями їздили його заступники та помічники. Євтушенко поскаржився на те, що пасажири не хочуть притримуватися обмежень та доводиться викликати на місця поліцію.

“Ми виїжджали, були люди, які представляли маршрути, були старші на кожному маршруті, сиділи біля водія, мої заступники, помічники. … Збунтувався народ, ми обмежуємо їх проїзд до десяти осіб, а вони не слухаються, стають перед трамваєм, перекривають рух, ми їм пояснюємо, що є постанова Кабінету Міністрів, говоримо: “Вибачте, але так має бути”, викликаємо поліцію та проводимо ці питання”, — додав він.

Євтушенко запевнив, що для вирішення ситуації буде вжито заходів — замість 40 тролейбусів в понеділка запустять 50, також будуть запущені додаткові трамваї.

У коментарі місцевому виданню “Новости-N” Євтушенко також повідомив, що цей інцидент не перший з моменту введення карантину, проте зазвичай до застосування сили сварки не доходять.

“Найчастіше відбуваються тільки словесні перепалки, зазвичай до рукоприкладства не доходить”, — зазначив Євтушенко.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах.