На святі також побували й #Букви.
Увечері 13 січня, напередодні християнського свята Василя Великого, в Україні за традицією водять “козу” та Маланку (переодягненого в дівчину хлопця). Обряд супроводжується піснями щедрівками та побажаннями родючості “і людям, і рослинам, і худобі, і бджолам, і всьому живому на землі”. Це друге свято з трьох різдвяних свят.
У ці різдвяні дні, кажуть, відкривається небо і можна просити про здійснення дива.
Цього вечора “Маланка ходить, Василька водить”, в цей вечір водять Козу – бо де вона ходить там жито-пшениця родить.
13 січня – це магічний вечір щедрівок, щедрих побажань і замовлянь на приплід, врожай, багатство у Новому Році.
Гурт “Київська Коляда” проводить на Контрактовій площі у Києві традиційні українські щедрування.
- Сьогодні українці за старим народним звичаєм водять Маланку, веселяться з усього серця та накривають пишні столи з багатою кутею. Вечір особливий, бо Щедрий. Завтра — хлопці підуть засівати зерном на честь свята Василя, і гуляння триватимуть аж до Водохреща. А у ніч з 13 на 14 січня прийде Новий рік за старим календарем.