13 січня, на Маланки, напередодні Старого Нового року та свята Василя, у Києві на Контрактовій площі за традицією водять "козу" і співають щедрівки.

На святі також побували й #Букви.

Увечері 13 січня, напередодні християнського свята Василя Великого, в Україні за традицією водять “козу” та Маланку (переодягненого в дівчину хлопця). Обряд супроводжується піснями щедрівками та побажаннями родючості “і людям, і рослинам, і худобі, і бджолам, і всьому живому на землі”. Це друге свято з трьох різдвяних свят.

У ці різдвяні дні, кажуть, відкривається небо і можна просити про здійснення дива.

Цього вечора “Маланка ходить, Василька водить”, в цей вечір водять Козу – бо де вона ходить там жито-пшениця родить.

13 січня – це магічний вечір щедрівок, щедрих побажань і замовлянь на приплід, врожай, багатство у Новому Році.

Гурт “Київська Коляда” проводить на Контрактовій площі у Києві традиційні українські щедрування.