У Китаї нова хвиля захворювання на коронавірус. В країні зафіксовано понад 13 тисяч випадків. Це найбільший показник з лютого 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

2 квітня в Китаї було зареєстровано 13, 287 нових випадків захворювання на коронавірус. Востаннє такий показник захворюваності у країні було зафіксовано у лютому 2020 року.

Більшість людей захворіла у провінції Цзілінь та у місті Шанхай.

Днем раніше у Китаї було зареєстровано всього 1506 випадків захворювання на COVID-19. У Reuters пояснюють, що число безсимптомних випадків хвороби, які влада Китаю не вносить до категорії “підтверджених” 2 квітня становила 11, 781. За день до цього в країні було зафіксовано 7 869 випадків безсимптомного перебігу хвороби, що свідчить про зростання захворюваності на COVID-19 в регіоні.

В Шанхаї, який зараз став одним з осередків розповсюдження недуги, проживає 25 мільйонів людей. В неділю в місті розпочнуть тестування на антиген до коронавірусу у значної кількості городян.

Інспектор муніципальної комісії з охорони здоров’я у Шанхаї Ву Цяню заявив, що наразі головне завдання місцевої влади — перерізати шляхи поширення хвороби, аби якомога швидше попередити її поширення.

Віце-прем’єр міністр Китаю Сунь Чуньлань також заявив, що в Шанхаї потрібно вдатися до швидких та рішучих дій, аби зупинити пандемію.

В місті намагаються запобігти поширенню хвороби шляхом запровадження двоетапного карантину. Через це у порту Шанхаю, який є найбільшим у світі вузлом з транспортування контейнерів, виникають значні затримки з перевезенням вантажів.