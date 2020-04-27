Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
Уточнюється, що з 27 квітня в Литві будуть працювати вуличні кафе за тієї умови, що за одним столиком буде перебувати не більше двох людей.
Водночас столики в закладах харчування повинні знаходитися на відстані не ближче 2 метрів один від одного.
Крім того, в країні відкриваються також спортивні і культурні установи, які також можна відвідувати компаніями не більше ніж по двоє людей (виключення існують для членів однієї сім’ї).
Також відновлюють роботу манікюрні салони і перукарні, де буде діяти правило розміщення одного клієнта на кожні 10 метрів квадратних.
У Литві також знову дозволяється займатися тенісом, гольфом, проводити іспити з водіння, відвідувати парки і зоопарки під відкритим небом.
- Раніше повідомлялося, що близько 200 фермерів перекрили рух по автомобільному мосту через Дніпро поблизу Херсона.
- Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.