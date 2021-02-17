Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова прийшла до Верховної Ради у сукні Dolce&Gabbana та з сумкою Salvatore Ferragamo.

Дружина голови Вінницької ОДА Сергія Борзова та донька продюсера “Ліги сміху” Наума Барулі зробила селфі на початку засідання, чим привернула увагу фотографа #Букв.

Журналістка Анна Стешенко вказала, що депутатка прийшла в Dolce&Gabbana з літньої колекції 2018 року. Зараз така сукня коштує близько 600 євро, а в момент випуску сукні коштують від півтори тисячі євро.

Також депутатка взяла на роботу сумку від Salvatore Ferragamo з характерним декором Gancini. Cумки з таким декором коштують від 600 євро, але виріб вочевидь належить до старих колекцій.

Згадану сумку ми знайшли лише на одному сайті за ціною еквівалентною 727 доларам.

Борзова іноді виходить на брифінги щодо проблем Вінничини, де обралась в мажоритарному округу, але в залі виступає рідко.