У Львівській області бойовий снаряд прилетів у двір приватного будинку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони в Facebook.

“2 квітня близько 17:15 біля території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, Львівська область), на територію двору приватного будинку в с. Верещиця Яворівського району Львівської області впав снаряд, що не розірвався”, – сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що снарядом не було нанесено матеріальної шкоди. Постраждалих немає.

“Близько 18:00 на місце події прибула група розмінування військової частини, яка здійснила вилучення елементів боєприпасів і транспортування їх в безпечне місце”, – йдеться в повідомленні прес-служби.