У Мадриді вперше з 3 березня не зафіксували смертей від коронавірусу.

Про це написала голова уряду міста Ісабель Діас Аюсо в Twitter.

“Хороші новини. Вчора був перший день, коли в Мадриді не було зареєстровано смертей від COVID-19”, – написала Аюсо.

Вона назвала пандемію коронавірусу “страшним сном”. На її думку, спільними зусиллями можна досягти, щоб він не повторився.

Всього в співтоваристві Мадрид померли 8420 хворих на коронавірус. Загальна кількість інфікованих становить майже 72 тисячі осіб. Перша смерть від коронавірусу була зареєстрована в столиці Іспанії 3 березня, коли померла 99-річна жінка.

Всього в Іспанії від коронавірусу померли 28,3 тисячі осіб. Тести ПЛР виявили майже 250 тисяч хворих. Мінохоронздоров’я країни проводило дослідження на антитіла, яке показало, що вірус перенесли 2,3 млн осіб, тобто 5% жителів.